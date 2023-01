Haití-Crisis: Se hacen públicos oficialmente los nombres de los 3 miembros del Hct, a pesar de las impugnaciones

P-au-P, 18 de enero de 2023 [AlterPresse] — A pesar de las numerosas protestas contra el proceder, el gobierno de facto de Ariel Henry ha decidido unilateralmente hacer públicos tres nombres impugnados para formar parte de su Alto Consejo de la Transición (HCT), en el diario oficial de la República «Le Moniteur», según un decreto fechado el 17 de enero de 2023 del que ha tomado nota la agencia en línea AlterPresse.Se trata de Mirlande Hyppolite Manigat, Laurent Saint Cyr y Calixte Fleuridor, no reconocidos por los sectores para los que fueron designados.

La publicación de este decreto se produce en un contexto de crisis multidimensional, cada vez más marcado por los desacuerdos políticos entre los protagonistas políticos en la búsqueda de una solución al estancamiento actual, y un clima de terror mantenido, con impunidad, por bandas armadas en el territorio nacional.

Varios partidos políticos criticaron el papel otorgado al Alto Consejo de Transición, que parece, según el partido político En Avant, un órgano consultivo, sin palancas efectivas que puedan convertirlo en un contrapeso del ejecutivo, que garantizará la transición, y la posible participación de los partidos políticos en el gobierno de transición.

«Los miembros de la Hct no son ni de derecho ni de hecho ordenadores ni contables de fondos públicos. Por lo tanto, al término de su servicio durante la transición, sus bienes no estarán, en ningún caso, gravados por una hipoteca legal y no están sujetos a la obtención de una baja», reza el artículo 3 de esta orden.

El objetivo del HTC es promover el diálogo nacional en la búsqueda de un consenso sobre los hitos que deben fijarse para marcar la ruptura con las malas prácticas y sobre los grandes proyectos del periodo de transición, en particular en los ámbitos de la seguridad pública, la Constitución y las elecciones, las reformas económicas, la justicia y el Estado de Derecho, la seguridad social y la seguridad alimentaria, según el Gobierno de facto.

Desde 2021, no se han celebrado elecciones en Haití, debido a las profundas diferencias políticas y al agravamiento del clima de terror, mantenido impunemente por bandas armadas en Haití, sobre todo porque el gobierno de facto no ha producido ningún resultado convincente en la gestión pública después de su instalación el 20 de julio de 2021, tras un tweet de la comunidad internacional.

En estrecha colaboración con el gobierno, el Hct también está «llamado a garantizar la credibilidad y la integridad de las elecciones, participando en la selección de los miembros del Consejo Electoral Provisional (Cep) y organizando evaluaciones de los progresos, con recomendaciones para el desempeño del proceso electoral».

Elegir un comité de expertos encargado de revisar la Constitución (para lo que el gobierno de facto no tiene ni mandato ni misión), coordinar un diálogo político de alto nivel para ampliar la base de consenso entre los principales actores políticos, sociales y económicos del país, y cooperar con el Primer Ministro y el Consejo de Ministros para definir una hoja de ruta con etapas y plazos precisos y poner en marcha un plan de acción estratégico para el periodo de transición son algunas de las atribuciones del HCT, definidas por el gobierno de facto.

El llamado Alto Consejo de Transición emana de un «consenso nacional», fechado el 21 de diciembre de 2022, «para una transición inclusiva y elecciones transparentes», cuyo documento, también impugnado por varios sectores, se publicó en el diario oficial de la república «Le Moniteur» el 3 de enero de 2023.

La firma de este acuerdo el miércoles 21 de diciembre de 2022 en un hotel de Pétionville (municipio al este de la capital, Puerto Príncipe) por el gobierno de facto, con varios representantes de partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, fue calificada de demagógica y partidista por varios sectores políticos.

El Departamento de Estado estadounidense ha declarado que le gustaría ver un consenso más amplio en torno al acuerdo político propuesto el 21 de diciembre de 2022, firmado entre el Primer Ministro de facto Ariel Henry, representantes de los partidos políticos, el sector empresarial privado y organizaciones de la sociedad civil. [emb rc apr 18/01/2023 12:55]

Fuente: https://www.alterpresse.org/spip.php?article28969