Haití-Cooperación : Manifestación de decenas de haitianos contra la presencia de Ariel Henry en la 7ª cumbre de la Celac en Buenos Aires

Buenos Aires (Argentina), 24 de enero de 2023 [AlterPresse] — Con el apoyo de los sudamericanos, decenas de nacionales haitianos residentes en Argentina protestaron este martes 24 de enero de 2023 contra la presencia del Primer Ministro de facto Ariel Henry, en la VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que se celebra en Buenos Aires, Argentina, observó la agencia en línea AlterPresse.

«Dejad de enviarnos armas, queremos ser libres. El pueblo haitiano quiere paz, seguridad y trabajo. Ariel Henry es ilegal e inconstitucional. Ariel Henry es un incompetente» eran algunos de los mensajes de las pancartas de los manifestantes, que también vestían el bicolor azul y rojo haitiano.

Organizado por iniciativa del movimiento Celac Social y habiendo comenzado en Cerrito y Av. Santa Fe, Caba, este movimiento de protesta terminó frente al Hotel Sheraton (Buenos Aires), donde se aloja la delegación haitiana, incluido el primer ministro de facto.

«Ariel Henry no puede hablar en nombre de los haitianos. No es legítimo. Hasta ahora, no ha hecho nada para mejorar la situación en Haití», declaró Valery Adrien, uno de los líderes del movimiento de protesta.

Deplora los actos de criminalidad que siguen perpetrando impunemente bandas armadas contra todos los sectores del país.

Ariel Henry abandonó el país el domingo 22 de enero de 2023 para viajar a Buenos Aires, Argentina, donde participará en la VII cumbre de la Celac el martes 24 de enero de 2023.

Con el fin de reforzar los lazos de amistad con los países de América Latina y el Caribe, Ariel Henry debería reunirse con varios jefes de Estado y de Gobierno, en el marco de encuentros bilaterales al margen de la cumbre de la Celac, según un comunicado del gobierno de facto de Haití.

Este viaje de Ariel Henry se produce en un contexto marcado por el deterioro del clima de seguridad, un nivel de terror y delincuencia sin precedentes, mantenidos impunemente por numerosas bandas armadas, y un empeoramiento de las condiciones socioeconómicas de la población, entre otros.

Creada el 23 de febrero de 2010 en la cumbre del Grupo de Río en Playa del Carmen (México), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), organismo intergubernamental integrado por los 33 países de América Latina y el Caribe, promueve la integración y el desarrollo de la región. [wr emb rc apr 24/01/2023 16:00]

Fuente: https://www.alterpresse.org/spip.php?article28991

Traducción Diálogo 2000.