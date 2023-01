Puerto Príncipe, Haití, 24 de enero de 2023

Haití: Celebración, este martes 24 de enero de 2023, de la quinta Jornada Internacional de la Educación en un país bloqueado, dirigido por bandidos, donde florece la industria del secuestro y donde se le quita hasta el derecho a moverse/trasladarse al pueblo y en particular a los/as docentes.

Mensaje de la Unión Nacional de Normalistas de Haití (UNNOH)

La Jornada mundial de la Educación se celebra este año en torno al tema: «Invertir en lo humano, hacer de la educación una prioridad». Además, en 2023, esta jornada “llama a mantener una fuerte movilización política en torno a la educación y trazar el rumbo para traducir los compromisos y las iniciativas globales en acción”.

¿Cómo relanzar la movilización política en torno a la Educación y a la crisis mundial que sacude salvajemente a nuestro país? ¿Podemos, en las condiciones actuales, conmemorar adecuadamente esta Jornada Internacional de la Educación? ¿Cuáles son las nuevas perspectivas de lucha a considerar para finalmente revertir esta inaceptable situación?

En el contexto actual, hablar en serio de esta conmemoración lleva inevitablemente a una reflexión sobre la definición de nuevas perspectivas de luchas contra la mercantilización de la educación, la falta de consideración social de los/as docentes producto de las malas condiciones de la enseñanza, contra la “gangsterización” de nuestro país, la inseguridad planificada, el secuestro autorizado, la corrupción generalizada y por último contra el poder corrupto y criminal del PHTK que ha reducido considerablemente la parte del presupuesto nacional dedicada a la educación (del 17% disminuyó al 11,2%). Es de suma importancia ganar estas luchas para garantizar el presente y el futuro del país, el establecimiento de una educación pública de calidad, la mejora significativa de la condición docente, el bienestar y una mejor forma de vida en una sociedad haitiana debilitada, en un mundo carente de referentes donde el triunfo del capitalismo globalizado transforma todo en una mercancía, en particular la educación que, sin embargo, es un derecho humano fundamental transversal, un bien público y una responsabilidad pública.

La Jornada Mundial de la Educación se celebra con el objetivo de resaltar el papel fundamental de la educación, en particular de la educación pública inclusiva, equitativa y de calidad, para lograr un mundo diferente que garantice la igualdad entre los/as ciudadanos/as, condiciones de vida dignas y oportunidades para todos/as durante toda la vida. Sólo una educación pública de calidad accesible a todos/as es capaz de asegurar el futuro de nuestras sociedades sujetas a múltiples condicionantes y nuevos desafíos que plantea en particular el sistema capitalista globalizado y desenfrenado. Es imperativo poner en marcha sistemas educativos positivamente transformados, capaces de formar personas críticas, lúcidas, solidarias, capaces de ayudar a afrontar los graves problemas del momento, como así también, los grandes desafíos que se les plantean. ¿Puede el actual equipo de gobierno corrupto proporcionar tal educación?

¿Qué tipo de trato le ha dado al profesorado y en general a la educación?

Las acciones del actual gobierno de facto frente a los/as docentes son reveladoras. Para darse cuenta de esto, basta considerar el problema de los/as docentes calificados/as que trabajan desde hace varios años sin carta de nombramiento y por lo tanto sin salario, particularmente los quinientos (500) nuevos docentes nombrados desde hace casi un año; el de la disfunción de la póliza de seguro por la cual el gobierno cobra regularmente mensualmente sin ofrecer ningún servicio a cambio; el no otorgamiento hasta el momento de la tarjeta de débito, tarjeta otorgada a otros funcionarios públicos excepto los del sector educativo; el envío tardío de cheques que deben ser entregados el día 25 de cada mes y que durante algún tiempo han sido remitidos cuanto antes el «40», a menudo el «50» e incluso el «55» o el «58» del mes .

La quinta Jornada Internacional de la Educación se conmemora este año en Haití bajo el signo de la inseguridad estatal planificada, la violencia estatal organizada, la represión política sistematizada, los asesinatos políticos selectivos, el bandolerismo asumido por el gobierno, el secuestro diario programado. Así, este 24 de enero está marcado, entre otras cosas, por el secuestro en su casa del profesor Pierre Buteau, un secuestro por demás aberrante y repugnante que debe interpelar una vez más a nuestra conciencia cívica.

Los/as docentes haitianos/as conmemoran, este año, en condiciones difíciles y dolorosas esta Jornada. De hecho, más de dos años después del asesinato del Presidente del Colegio de Abogados en función, el Dr. Monferrier Dorval y de varios otros/as profesores/as y estudiantes, y, en particular, a más de dos años del atroz asesinato del joven profesor Grégory Saint-Hilaire, el día 02 de octubre de 2020 por bandas que responden al actual poder, vestidos de policías, la situación ha empeorado a nivel global y en particular a nivel de la educación. El gobierno de facto no tiene ni la voluntad ni la capacidad para dar las soluciones esperadas, para hacer los cambios necesarios exigidos o para atender las demandas populares de la educación. El único cambio visible realizado es el cambio de eslogan. El ministro de Educación pasa del lema «Lekòl pa ka tann» (“La Escuela no puede esperar”) al de «Ti pa, ti pa» (“Paso a Paso”) como último eslogan esgrimido para ocultar la incapacidad del Gobierno para crear las condiciones mínimas de seguridad para el normal funcionamiento de las instituciones educativas.

La gravedad de la situación actual en nuestro país nos prohíbe celebrar esta jornada con normalidad como se hace en todo el mundo. En esta ocasión, la UNNOH se contenta con invitar a todos los actores y actrices del mundo de la educación en Haití y a la sociedad en general a reflexionar sobre la fragilidad de nuestra situación, a organizarse más y a involucrarse más activamente en la lucha por una educación pública de calidad capaz de formar para la ciudadanía y principalmente para un Haití soberano, libre de la injerencia genocida de las potencias imperialistas y del régimen criminal y corrupto del PHTK. La UNNOH invita a una profunda reflexión sobre la situación, sobre los problemas fundamentales relacionados con la educación y los grandes desafíos del momento para comprenderlos mejor y superarlos. La UNNOH llama finalmente a un mayor despertar de la conciencia cívica y a una indignación popular aún más notable que pueda reforzar el levantamiento popular en marcha y conducir al cambio radical que exige el pueblo haitiano en lucha.

Lo que está sucediendo actualmente en Haití es inaceptable. Necesitamos actuar con rapidez y eficacia para poner fin a esta situación inquietante y peligrosa. Por eso pedimos una solidaridad internacional activa que nos ayude a salir de esta situación insostenible que ha durado demasiado. En este sentido, el relanzamiento del movimiento de protestas populares se impone y todos/as los/as docentes, alumnos/as, estudiantes, padres/madres, y todos/as los/as ciudadanos/as son invitados/as a participar y comprometerse más en este gran movimiento de protesta popular por un Haití diferente donde los/as docentes serán tratado/as de manera diferente.

Para la autenticación:

Péguy NOEL, Coord. Oeste

Josué MERILIEN, Coordinador General

Texto recibido de sus autores.