APPA: Resumen de noticias de la semana del 23 al 28/1/23

La Agencia de Prensa Popular Haitiana (APPA) compparte su resumen semanal de noticias, con los siguientes titulares:
1.- «KONBIT ÒGANIZASYON» PIDE A LAS MASAS UN LEVANTAMIENTO GENERAL CONTRA PHTK.
2.- VARIAS DECENAS DE MANIFESTANTES PROTESTARON CONTRA LA PRESENCIA DE ARIEL HENRY EN LA CUMBRE DE CELAC EN ARGENTINA.
3.- VARIOS CIENTOS DE ALUMNOS PROTESTAN CONTRA EL SECUESTRO DE 6 ALUMNOS DEL LICEO FRITZ PIERRE-LOUIS.
4.- EN «FORT NATIONAL», HAY 23 HOGARES QUEMADOS.
5.- POHDH CREE QUE EL ACUERDO DE 21 DE DICIEMBRE ES UNA INTRIGA POLÍTICA PARA QUE EL PRIMER MINISTRO DE FACTO ARIEL HENRY SIGUE PERMANECIENDO AL PODER.
6.- BANDIDOS SECUESTRAN AL PROFESOR PIERRE BUTEAU ADENTRO DE SU CASA.
7.- BANDIDOS ARMADOS ASESINAN A 7 POLICÍAS EN EL DISTRITO DE LIANCOURT.
8.- LA POLICÍA INVADE LA RESIDENCIA OFICIAL DEL PRIMER MINISTRO DE FACTO ARIEL HENRY.
9.- CONFERENCIA SINDICAL INTERNACIONAL EN SOLIDARIDAD CON HAITÍ.