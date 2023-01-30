APPA: Resumen de noticias de la semana del 23 al 28/1/23

Haiti Libre sin Minustah Deja un comentario

La Agencia de Prensa Popular Haitiana (APPA) compparte su resumen semanal de noticias, con los siguientes titulares:

1.- «KONBIT ÒGANIZASYON» PIDE A LAS MASAS UN LEVANTAMIENTO GENERAL CONTRA PHTK.

2.- VARIAS DECENAS DE MANIFESTANTES PROTESTARON CONTRA LA PRESENCIA DE ARIEL HENRY EN LA CUMBRE DE CELAC EN ARGENTINA.

3.- VARIOS CIENTOS DE ALUMNOS PROTESTAN CONTRA EL SECUESTRO DE 6 ALUMNOS DEL LICEO FRITZ PIERRE-LOUIS.

4.- EN «FORT NATIONAL», HAY 23 HOGARES QUEMADOS.

5.- POHDH CREE QUE EL ACUERDO DE 21 DE DICIEMBRE ES UNA INTRIGA POLÍTICA PARA QUE EL PRIMER MINISTRO DE FACTO ARIEL HENRY SIGUE PERMANECIENDO AL PODER.

6.- BANDIDOS SECUESTRAN AL PROFESOR PIERRE BUTEAU ADENTRO DE SU CASA.

7.- BANDIDOS ARMADOS ASESINAN A 7 POLICÍAS EN EL DISTRITO DE LIANCOURT.

8.- LA POLICÍA INVADE LA RESIDENCIA OFICIAL DEL PRIMER MINISTRO DE FACTO ARIEL HENRY.

9.- CONFERENCIA SINDICAL INTERNACIONAL EN SOLIDARIDAD CON HAITÍ.

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