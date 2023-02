Crisis: acabar con la criminalidad para resolver la inflación en Haití, según el economista Enomy Germain

P-au-P, 1 de febrero de 2023 [AlterPresse] — El economista Enomy Germain instó a resolver el problema de la criminalidad para frenar el aumento excesivo de los precios de varios bienes de consumo esenciales en Haití, en una entrevista concedida a la plataforma AlterPresse/AlterRadio.

«La mejor política económica, la que necesita el país, es una política de seguridad. Sin seguridad, los precios no pueden bajar, las actividades económicas no pueden desarrollarse con normalidad. Así que no habrá producción de riqueza», afirma el economista Germain.

El índice general de precios al consumo (Ipc) ha registrado aumentos mensuales sucesivos del 3,5% y el 2,9%, durante los meses de noviembre y diciembre de 2022, según el último boletín del Instituto Haitiano de Estadística e Informática (Ihsi).

La tasa de inflación interanual es del 48,3% para el mes de diciembre de 2022, mientras que en noviembre de 2022 era del 45,5%, según el Ihsi.

Estos aumentos se deben en parte a la inseguridad, un importante componente interno que influye mucho en la inflación, que se ha vuelto «insostenible», argumenta Enomy Germain.

Los movimientos de protesta, organizados desde el jueves 26 de enero de 2023 por agentes de la Policía Nacional Haitiana (PNH), contra el asesinato el miércoles 25 de enero de 2023 de 7 de ellos en Liancourt, comuna del Bajo Artibonite, por bandidos armados de la banda de los Savien, han perturbado las actividades comerciales en el país, en particular en la zona metropolitana de la capital, Puerto Príncipe.

Entre los actos de asesinato, los casos de secuestro han seguido multiplicándose desde principios de enero de 2023, con total impunidad, en el territorio nacional.

Además del terror y la criminalidad, el tipo de cambio gourde/dólar estadounidense (Nota de la Redacción: 1 dólar estadounidense = + 160,00 gourdes; 1 peso dominicano = 2,70 gourdes hoy) representa un factor determinante en el nivel de inflación, mientras que las importaciones elevadas, debidas a la guerra en Ucrania y a los precios de los productos petrolíferos, constituyen los factores externos, argumenta el economista Enomy Germain.

Esta aceleración de la inflación, según el Ihsi, se explica por el comportamiento al alza de las distintas divisiones del IPC.

El Instituto Haitiano de Estadística e Informática cita los productos alimenticios y las bebidas no alcohólicas (3,7% en un mes y 47,7% en un año); la ropa y el calzado (2,4% en un mes y 45% en un año). 4% en un año); vivienda, agua, gas, electricidad y otros combustibles (2,4% en un mes y 34,6% en un año); sanidad (3,5% en un mes y 43,4% en un año); transporte (0,7% en un mes y 120,6% en un año).

Todos los departamentos geográficos contribuyeron al aumento de la inflación en diciembre de 2022, prosigue el Ihsi.

Por otra parte, la variación más significativa, en comparación con diciembre de 2021, se refiere a la zona metropolitana de Puerto Príncipe, que mostró un aumento del 48,8%, mientras que la más baja se encuentra en la zona transversal (departamentos de Meseta Central y Artibonite), que presentó una tasa del 47,3%, o 1,5% de diferencia, dice el boletín del Instituto Haitiano de Estadística e Informática. [wm emb rc apr 1/02/2023 18:10]

https://www.alterpresse.org/spip.php?article29016

Traducción Diálogo 2000.