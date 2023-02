La instalación unilateral de miembros del Hct corre el riesgo de empeorar la situación en Haití, advierte el Pohdh

P-au-P, 09 de febrero de 2023 [AlterPresse] — La instalación de los tres miembros del Alto Consejo de Transición (Hct), realizada de manera unilateral, el lunes 6 de febrero de 2023, podría agravar la crisis sociopolítica en Haití, advierte la Plataforma de Organizaciones Haitianas de Derechos Humanos (Pohdh), en una entrevista concedida a la agencia en línea AlterPresse.

El rumbo tomado por el gobierno de facto, que desoye las impugnaciones de actores clave contra el acuerdo del 21 de diciembre de 2022, firmado por los afines al poder, medida calificada de demagógica y partidista por varios sectores, agravará la crisis, dijo Alermy Piervilus, secretario general del Pohdh.

«Ellos (los actores políticos) siempre pueden encontrar una solución. Sin embargo, sería una solución cosmética, que no sacaría al país de este marasmo, sino que lo sumiría en una inestabilidad política duradera.

Los miembros del Alto Consejo de Transición (uno de cuyos objetivos es crear un clima favorable a la organización de elecciones en el país) no han sido elegidos por los actores clave de la sociedad haitiana, impugna Pohdh.

«En primer lugar, hay un problema de legitimidad. Sea cual sea el consejo electoral que se cree, no podrá llevar a cabo unas elecciones honestas y creíbles en el país», sigue convencido.

El Primer Ministro de facto, Dr. Ariel Henry, procedió el lunes 6 de febrero de 2023 a la instalación del HCT, a pesar de las críticas de muchos sectores políticos, que califican de demagógico y partidista el acuerdo del 21 de diciembre de 2022, del cual se deriva este Alto Consejo de Transición.

Esta decisión se produce tras la publicación de los nombres de los tres miembros del HCT en el diario oficial de la República «Le Moniteur» del jueves 17 de enero de 2023.

Poco antes, el 11 de enero de 2023, el jefe del Gobierno hizo público el acuerdo de 21 de diciembre de 2022, conocido como «Consenso Nacional para una transición inclusiva y unas elecciones transparentes».

Este acuerdo no consensuado, según varios actores políticos, se firmó entre el equipo en el poder y algunos representantes de partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, con vistas a encontrar una salida a la crisis.

«Estados Unidos difícilmente aceptará un régimen democrático en el país. Mientras no ganemos la batalla de la soberanía, no podremos resolver todos los problemas del país (…) Son los haitianos quienes deben resolver el problema de Haití», declaró el portavoz del Gwoup refleksyon fowòm politik sosyopwofesyonèl pwogresis ayisyen an (Gr-fpspa), el escritor Pierre Michel Chéry, entrevistado por AlterPresse/AlterRadio.

El Gr-fpsa denuncia las maniobras de la comunidad internacional para engullir a la nación haitiana, fomentando la presencia de personalidades conservadoras y reaccionarias en la dirección política de Haití. [wjm emb rc apr 09/02/2023 11:40]

Traducción Diálogo 2000.