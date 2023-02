Urgencia de solidaridad internacional activa para detener la guerra no declarada y no asumida de las potencias imperialistas contra Haití

Intervención de Josué Mérilien, sindicalista y profesor de filosofía (UNNOH – KONBIT), en la Conferencia virtual de Solidaridad Internacional con Haití, 8 de febrero de 2023

Haití atraviesa uno de los momentos más difíciles, trágicos y oscuros de su historia. Está en proceso de hundirse bajo el peso de una crisis fabricada y mantenida en gran parte por las antiguas potencias coloniales esclavistas y racistas ahora transformadas en potencias imperialistas. Estas últimas cuentan con la asistencia efectiva de colaboradores locales integrados por líderes políticos títeres, corruptos, criminales, mafiosos impuestos por Washington y sus lacayos: BINUH, la OEA, el Core Group [1], sin olvidar a los igualmente corruptos oligarcas, criminales que financian bandas armadas, verdaderos terroristas al servicio de dicho Core Group y en particular de EE.UU., Canadá y Francia.

¿Necesitamos recordarles que todo esto es parte de la guerra global de estas antiguas potencias coloniales y racistas contra Haití porque se había atrevido a romper las cadenas de la esclavitud y así crear las condiciones para el establecimiento de una nueva nación antiesclavista y anticolonial y un orden mundial antirracista? Se trata ahora para estos poderes de sometimiento de desestabilizar nuestro país, de exterminar al pueblo haitiano como a los primeros habitantes de esta tierra, el pueblo taíno que fue diezmado por los colonos españoles y de construir un Haití sin los haitianos. En esta perspectiva, están creando una situación de caos en un intento de justificar y legitimar su proyecto criminal de ocupación militar con el fin de lograr un control político mucho más sistemático y el saqueo total de nuestras riquezas.

1- Inseguridad planificada: un elemento importante de esta crisis multidimensional en Haití

Las potencias desestabilizadoras han instalado en el espacio nacional grupos de mercenarios, leales trabajadores políticos en servicio ordenado. Obviamente, estas bandas armadas y federadas son utilizadas como instrumentos políticos del caos. Tienen poder de vida o muerte sobre la población secuestrada.

En este sentido, cabe destacar los múltiples daños que las bandas mercenarias de la Internacional causan al pueblo haitiano: secuestro, tortura, violencia (102 casos de violación en grupo entre 2018 y 2022) [2], masacre (13 masacres de 2018 a 2022 RNDDH) [3]. Estas bandas incendiaron barrios enteros y expulsaron a los vecinos. Obligaron a varios miles de jóvenes, hombres y mujeres, padres y madres de familia a huir de nuestro país o a abandonar sus hogares y sus negocios para refugiarse ya sea en la calle, o en lugares públicos o para los más afortunados en casa de un amigo, primo, la casa de un hermano, una hermana o un compañero de clase.

Además, estas bandas aliadas con la Internacional bloquean el tráfico interdepartamental e incluso interurbano. Han acelerado el descenso del país al infierno, aislando el Gran Sur del resto del territorio nacional durante más de un año. Hace unos meses, las bandas al servicio respectivo de dos oligarcas rivales, colaboradores de las potencias imperialistas, lograron prácticamente incomunicar el Extremo Norte de los demás departamentos. Esto, en la misma lógica del reforzamiento del caos.

Otras fechorías a tener en cuenta: estas bandas de mercenarios apoyadas por los Estados Unidos, Francia, Canadá, la ONU y la BINUH saquean convoyes de mercancías, rescatan a diario a pequeños comerciantes en mercados urbanos, cometen violaciones en grupo públicas en los cruces de carreteras de mujeres comerciantes y niñas. Sin mencionar el daño físico y psicológico irreparable causado a miles de familias que repentina y brutalmente se encuentran sin hogar con seres queridos con discapacidades, pies amputados, brazos amputados, etc.

Las bandas de mercenarios de la Internacional operan con impunidad, con una facilidad asombrosa y una arrogancia aterradora. Conclusión a sacar: estos mercenarios son fuertemente armados, por lo tanto, están muy bien protegidos y, sobre todo, están generosamente financiados.

2- El colapso planificado de las instituciones clave del país por parte del Core Group.

El Core Group (Grupo Central) es esta unión extraña y única de diplomáticos dirigida efectivamente por el gobierno estadounidense. En tiempo récord, el Core Group logró destruir casi todas las instituciones del país (Justicia, etc.), atomizarlas y crear así en Haití una situación caótica de anarquía donde el pueblo haitiano ya no vive, sino que sobrevive.

Nótese que la Policía Nacional llamada a proteger al pueblo ha sido desestabilizada, gangsterizada y sólo juega un papel de espectador. El Core Group, cabe recordar, se constituyó en Canadá en 2003. Veinte años después, el objetivo de la desestabilización está prácticamente logrado. Por ejemplo, el país no tiene parlamentarios electos. En 2023, el Poder Legislativo no existe en Haití: 0 diputado en ejercicio, 0 senador en ejercicio.

3- La Internacional en una estrategia de preparación para una ocupación militar

Esta situación insostenible de total anarquía se mantiene, y actualmente es reforzada y acelerada por las potencias imperialistas y sus aliados locales con el objetivo principal de preparar a la opinión pública para la aceptación incondicional de la calculada ocupación militar. En otras palabras, obligar a la población a buscar entre sus opresores, salvadores supuestamente venidos en ayuda de sus propias víctimas. Tal situación desafía y atormenta las conciencias no dormidas. Indigna y empuja a actuar a todos y todas que siguen luchando por salvaguardar su dignidad en un mundo deshumanizado sin referencias y en donde desgraciadamente triunfa el capitalismo globalizado y desenfrenado basado en el robo, el saqueo y la destrucción del planeta.

4- El pueblo haitiano y la urgencia de una solidaridad mundial activa

Esta estrategia criminal de la Internacional no ha dejado de despertar la ira y la indignación del pueblo haitiano que está casi sin aliento pero que no ha dejado de resistir, de luchar sin dejar de señalar con el dedo a sus opresores, sus verdugos internacionales y locales.

Surge la siguiente pregunta: ¿Se encuentra el pueblo haitiano solo en esta lucha asesina y destructiva que le impone esta franja criminal de la Internacional, incluidos los Estados Unidos de América, Canadá y Francia? ¡Ciertamente no! Según el filósofo Karl Jaspers [ 4], nuestra condición humana implica una solidaridad de facto en virtud de la cual todos son corresponsables de todas las injusticias y todos los males cometidos en el mundo, sean autores o no. Por tanto, es nuestro deber impedirles, a toda costa, e incluso a riesgo de nuestras vidas, alzar la voz, actuar en consecuencia para no convertirse en cómplices y culpables.

En esta dinámica, amigos y simpatizantes de Haití, diferentes organizaciones y redes de organizaciones se han atrevido a denunciar a todos los fabricantes de esta dolorosa situación deshumanizante. Han demostrado y siguen demostrando una solidaridad internacional activa a través de diversas iniciativas y exigen el fin de la injerencia de las grandes potencias, el fin del genocidio silencioso liderado principalmente por Washington, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el Core Group.

Jubileo Sur, AIP, France-Amérique Latine (FAL), Fundación Frantz Fanon, CETRI, CEPR, APC, VIA CAMPESINA, MST Brasil, ALBA, CADTM, CSI, CSA, Haiti Support Group, REHMONCO, Diálogo 2000, CADTM AYNA, CRIVASH, NEHRO diversas organizaciones sociales y políticas dominicanas, la organización URGENCIAS PANAFRICANISTES de Kemi Seba, organizaciones de la diáspora haitiana, han emprendido diversas iniciativas de solidaridad concreta a favor del pueblo haitiano. En el marco de esta solidaridad internacional, se han realizado plantones, grandes manifestaciones que reúnen a cientos y miles de personas, se han realizado varios foros, se han publicado artículos esclarecedores con el fin de informar a la ciudadanía, denunciar y analizar en detalle la situación actual.

Estas múltiples iniciativas de solidaridad internacional han dado sus frutos, contribuyendo así a avanzar en la difícil y compleja lucha del pueblo, permitiendo romper en gran parte este muro de silencio levantado por las potencias imperialistas y aliados con el objetivo de ocultar a Haití a toda mirada indiscreta y perturbadora. Gracias a estos esfuerzos combinados de muchas personalidades y organizaciones incluyendo redes de organizaciones, el grito del sufrido pueblo haitiano comienza a escucharse a nivel de varios organismos internacionales. Pues, las informaciones difundidas en varios idiomas han contribuido, en gran medida, a desenmascarar la geoestrategia criminal de los países integrantes del Core Group, así como la responsabilidad de estos poderosos actores al tiempo que promueve este proceso de develamiento de la verdad intencionalmente oculta sobre la situación actual de nuestro país.

Todo este conjunto de intervenciones ha contribuido, entre otras cosas, a que la ONU, EE. UU., Canadá, Francia, etc. revisen parcial y momentáneamente su estrategia sin abandonar, sin embargo, la ejecución de su siniestro proyecto inicial de guerra contra Haití, guerra hoy asegurada concretamente sobre el terreno por las bandas fuertemente armadas puestas bajo su control y a su servicio.

5- Las apremiantes expectativas del pueblo haitiano en lucha en términos de solidaridad internacional concreta

El pueblo haitiano a través de nuestro órgano les envía Queridos Camaradas y Probados Partidarios de Haití, sus cálidas palabras de agradecimiento. En momentos en que las potencias imperialistas aprietan la soga y comienzan a hacer la situación casi insostenible, el pueblo haitiano en lucha necesita más solidaridad internacional para salir de este peligroso callejón sin salida y tomar las riendas de su destino.

La intensificación sistemática y una coordinación más adecuada de las iniciativas de solidaridad a nivel internacional en este momento de grandes amenazas se necesitan con urgencia para apoyar al pueblo haitiano en sus esfuerzos de recuperación. Así, podrá reclamar y obtener restitución y reparación de la siguiente manera:

1) El fin de esta injerencia asfixiante y precisamente la restitución de nuestra soberanía, de nuestro derecho a elegir nosotros mismos a los que serán llamados a dirigirnos; lo que preservará a nuestro país de dirigentes tan indignos, indecentes, insensibles, irresponsables y traidores a la patria, puestos al mando del Estado por un simple tuit de un cierto Core Group;

2) La restitución por parte de Francia, además de la deuda histórica de la esclavitud, del dinero sustraído al amparo de una falsa deuda de independencia y la reparación de todos los daños sufridos;

3) Doble restitución por parte de USA: por un lado, de nuestra reserva de oro llevada por sus marines el 17 de diciembre de 1914 y por otro lado de la isla de Navase, restituciones seguidas de reparaciones.

4) Reparación de la ONU para las familias de las 30.000 víctimas del cólera.

Como lo afirmó la UNNOH en el mensaje del 24 de enero, lo que está pasando actualmente en Haití es inaceptable. Necesitamos actuar con rapidez y eficacia para poner fin a esta situación inquietante y peligrosa. Además, es un insulto a nuestra humanidad. Por eso pedimos una solidaridad internacional activa capaz de facilitarnos la salida de esta situación insostenible que ha durado demasiado.

Quisiera terminar con las siguientes preguntas: ¿qué más se puede hacer, en el marco del reforzamiento de esta solidaridad internacional activa, para detener la guerra de las potencias imperialistas contra Haití o al menos qué otras formas de solidaridad se pueden considerar en este sentido? ¡Pues, hay una la guerra en Ucrania que está completamente asumida, pero la guerra de las potencias imperialistas contra Haití todavía no y ese es el peligro! La guerra declarada de las potencias occidentales no debe ocultar la guerra no asumida pero tan mortífera como cualquier otra guerra convencional contra Haití.

Mi segunda y última pregunta: Se espera que dentro de un mes se publique un libro colectivo bajo la dirección de los compañeros Camille Chalmers y Josué Mérilien. Este libro expone la situación actual de nuestro país a través de un conjunto de escritos producidos por varios compañeros presentes en esta videoconferencia y también diversas organizaciones y redes de organizaciones involucradas en este proceso de solidaridad con la lucha del pueblo haitiano. Entonces, la pregunta: ¿Cómo transformar este libro en una herramienta de combate para el fortalecimiento de la cadena de solidaridad internacional hacia Haití y las actividades a considerar en esa dirección? ¡Que cese la guerra no declarada, no asumida, de las potencias imperialistas contra HAITÍ!

¡Gracias por su atención!

[1] Core Group (integrado por los Embajadores de Alemania, Brasil, España, Estados Unidos de América, Francia, la Unión Europea, así como el Representante Especial de la Organización de los Estados Americanos y el Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas).

