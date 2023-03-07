APPA: Resumen noticiero de la semana del 27/2 al 4/3

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Aquí los titulares del Resumen semanal de noticias de la Agencia Popular de Prensa de Ayití APPA:

1.- LOS HABITANTES DE PESTEL GRITAN POR AYUDA, PORQUE NO ENCUENTRAN AGUA PARA BEBER.

2.- PANDILLEROS ARMADOS SECUESTRAN UN PADRE Y SU HIJA DELANTE DE LA ESCUELA
«SACRÉ CŒUR»

3.- LA POBLACIÓN HAITIANA SIGUE FALLECIENDO DEL CÓLERA DE LA MINUSTAH.

4.- LA PANDILLA G9 EN FAMILIA ATACA BEL-AIR OTRA VEZ.

5.- PROTESTA CONTRA EL SECUESTRO EN EL ÁREA METROPOLITANA.

6.- PANDILLEROS ARMADOS QUEMAN LA COMISARÍA DE FORT JACQUES

7.- SEGÚN OCNH, HAY 55 MUERTOS POR BALAS O ARMAS BLANCAS.

8.- SICARIOS ASESINAN A EDUARDO MENDÚA EN SU DOMICILIO.
9.- EL CAPÍTULO ALBA-HAITÍ HACE PARTE DE LOS 55 PAÍSES REUNIDOS EN VENEZUELA PARA
CONMEMORAR LA VIDA DEL COMANDANTE CHÁVEZ.


9.- EL CAPÍTULO ALBA-HAITÍ HACE PARTE DE LOS 55 PAÍSES REUNIDOS EN VENEZUELA PARA
CONMEMORAR LA VIDA DEL COMANDANTE CHÁVEZ.

RESUMEN DE LA SEMANA DEL LUNES 27 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO DE 2023Descargar

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