APPA: Resumen noticiero de la semana del 27/2 al 4/3

Aquí los titulares del Resumen semanal de noticias de la Agencia Popular de Prensa de Ayití APPA:
1.- LOS HABITANTES DE PESTEL GRITAN POR AYUDA, PORQUE NO ENCUENTRAN AGUA PARA BEBER.
2.- PANDILLEROS ARMADOS SECUESTRAN UN PADRE Y SU HIJA DELANTE DE LA ESCUELA
«SACRÉ CŒUR»
3.- LA POBLACIÓN HAITIANA SIGUE FALLECIENDO DEL CÓLERA DE LA MINUSTAH.
4.- LA PANDILLA G9 EN FAMILIA ATACA BEL-AIR OTRA VEZ.
5.- PROTESTA CONTRA EL SECUESTRO EN EL ÁREA METROPOLITANA.
6.- PANDILLEROS ARMADOS QUEMAN LA COMISARÍA DE FORT JACQUES
7.- SEGÚN OCNH, HAY 55 MUERTOS POR BALAS O ARMAS BLANCAS.
8.- SICARIOS ASESINAN A EDUARDO MENDÚA EN SU DOMICILIO.
9.- EL CAPÍTULO ALBA-HAITÍ HACE PARTE DE LOS 55 PAÍSES REUNIDOS EN VENEZUELA PARA
CONMEMORAR LA VIDA DEL COMANDANTE CHÁVEZ.
9.- EL CAPÍTULO ALBA-HAITÍ HACE PARTE DE LOS 55 PAÍSES REUNIDOS EN VENEZUELA PARA
CONMEMORAR LA VIDA DEL COMANDANTE CHÁVEZ.