La ONU señala con el dedo a EE.UU. en el tráfico de armas que agrava la inseguridad en Haití

Por Erickson Alcine- 5 de marzo de 2023

Quién dijo que el Tío Sam es el responsable de nuestra desgracia. En un estudio publicado este viernes 03 de marzo de 2023, el mayor organismo internacional a través de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) insinuó que armas de fuego y municiones cada vez más sofisticadas y de mayor calibre son enviadas a Haití, golpeado por la crisis a gran escala. Los Estados Unidos, siempre posicionándose como buenos salvadores, son de hecho serios libertadores.

El común de los mortales sabe que Haití no produce armas ni municiones. A la vista de todo el mundo, la primera república negra libre del mundo es saqueada de manera acelerada desde hace tiempo tras múltiples enfrentamientos entre bandas armadas. Desde 2021 hasta principios de 2023, la capital está casi ocupada por civiles armados que dictan sus leyes como les parece. Y varios pueblos de provincia están en esta misma galera.





Sobre el origen de estas armas que continúan convirtiendo las calles de Haití en una sangría, el estudio de la organización de la ONU muestra que la mayoría de las armas de fuego y municiones en Haití provienen de Estados Unidos, y en particular de Florida.





Las pistolas vendidas entre $400 y $500 en puntos de venta legales en los Estados Unidos pueden revenderse hasta por $10,000 en Haití. Los rifles de mayor potencia, como los AK47, AR15 y los rifles de asalto Galil, generalmente tienen una mayor demanda por parte de las pandillas, lo que lleva a precios más altos, según el informe del estudio. Además, la UNODC revela que cada vez más armas de alto calibre, a veces ametralladoras pesadas, se están importando ilegalmente.





Según este estudio, las armas a menudo son compradas por hombres grandes en estados de EE. UU. con regulaciones laxas sobre armas y luego transportadas a Florida, donde se reúne una red de intrigas, a menudo compuesta por miembros de la “diáspora haitiana”, responsable de enviarlas desde puertos en del sur del estado a Haití, escondidos en contenedores entre artículos comunes de importación. Al llegar a los principales centros como Port-de-Paix y Port-au-Prince, los envíos se entregan a una gran cantidad de intermediarios, dice.





UNODC agrega que las armas de fuego, municiones y repuestos pueden ser importados legalmente por agencias de seguridad pública y empresas de seguridad privada. Aunque Haití está sujeto a un embargo estadounidense, varias enmiendas permiten la exportación de ciertas armas de fuego y municiones a las fuerzas de seguridad haitianas. Debido a la supervisión y los controles débiles, la policía o el personal de seguridad desvían y recirculan periódicamente armas y municiones a los mercados civiles, según el informe.



Haití, país de transbordo de drogas



Este estudio de UNODC ha sido denominado “Los mercados criminales de Haití: mapeo de tendencias en armas de fuego y tráfico de drogas”. Asimismo, este informe revela que Haití sigue siendo un país de transbordo de drogas, principalmente cocaína y cannabis, que ingresan por barco o avión en puertos públicos, privados e informales, así como por las numerosas vías clandestinas.



«Al proporcionar una evaluación rápida del tráfico ilícito de armas de fuego y drogas, este estudio de la UNODC busca arrojar luz sobre los flujos de tráfico que benefician a las pandillas en Haití y alimentan una mayor violencia en un contexto volátil y desesperado, para ayudar a informar las respuestas y el apoyo a los haitianos. personas”, dijo Angela Me, Jefa de la Subdivisión de Investigación y Análisis de Tendencias de la UNODC.





El estudio confirma que la frontera haitiana tanto terrestre, aérea y marítima está descuidada. Esto pone a prueba la capacidad de la policía nacional, las aduanas, las patrullas fronterizas y los guardacostas, que cuentan con escasos recursos y personal, y son objetivos de las pandillas.



A este hecho, la UNODC señala que el país cuenta con solo 181 guardacostas, y solo un barco en funcionamiento. Además, la escasez de personal policial se ve agravada por su mala distribución geográfica. La mayoría de los agentes se concentran en la capital, Port-au-Prince, porque tienen otros trabajos, a menudo en seguridad privada. Los puestos fronterizos o lugares conocidos como puntos de paso habituales para distintos tipos de tráfico están especialmente vacíos. La corrupción, la intimidación permanente ilustrada por el saqueo de muchos puestos aduaneros, las salidas en cadena de líderes contribuyen al debilitamiento de las fuerzas policiales haitianas.





Hoy, el patrón es claro. Ordenan el proceso de armamento y luego organizan grandes mítines, dan seguimiento a las conversaciones que, según ellos, apuntan a restablecer y mantener la seguridad en el país. Todo esto tiene un costo y están planeando enviar fuerzas multinacionales que costarán millones. Los observadores sensatos pueden, francamente, leer entre líneas.





https://www.passioninfosplus.com/2023/03/lonu-pointe-du-doigt-les-etats-unis-dans-le-trafic-darmes-qui-aggrave-linsecurite-en-haiti/

Nota del Blog: Puede descargarse aquí el documento completo en inglés: https://www.dropbox.com/s/if62yps5ybfj34y/Haiti_assessment_UNODC%20%281%29.pdf?dl=0